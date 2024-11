Entro il 2050 il traffico passeggeri in Europa crescerà del 44%. Ma gli aeroporti potrebbero non essere in grado di gestire questa mole di viaggiatori. A lanciare l’allarme è Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe. “Servono maggiore efficienza, quindi investimenti in tecnologia, ma anche cambi di legislazione. La regola degli slot è ormai obsoleta”, ha dichiarato.

L’analisi arriva alla luce dei dati sulle performance degli aeroporti europei, che mostrano una crescita in termini di capacità ma con prospettive di incremento inferiori rispetto a quella della domanda.

I dati degli scali

Londra nel 2024 si conferma il primo scalo europeo con un aumento della propria capacità del 3,5% rispetto il 2019. Sale al secondo posto Instanbul, con una crescita record del 17,6% che guadagna 3 posizioni rispetto il 2019. Parigi è Amsterdam, invece, al terzo e quarto posto, registrano una perdita di capacità sul 2019, rispettivamente del 8,9 e 7,4%. Quinta posizione per Madrid che entra nel top five con un +6,8%.

Gli incrementi più significativi del 2024 li registrano invece gli aeroporti di medie dimensioni di mezza Europa: Atene cresce del 23%, Lisbona del 12,2%, Dublino del 5,5%. Gli stessi scali dell’Est Europa, beneficiando in alcuni casi di rapporti migliori con compagnie russe, crescono con ritmi impressionanti come il 224% in più di Tirana, il 110% di Zagabria o il 103% di Kutaisi in Georgia. A sorpresa tra questi c’è anche Trapani, cresciuto del 170%.

Volano quindi i medi aeroporti (quelli tra 1 e 10 milioni di viaggiatori) che vedono le loro performance salire mediamente di oltre il 10%.

Crollo invece per i piccoli scali, sotto il milione di transiti, che vedono il loro traffico scendere del 36,5%.