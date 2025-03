Si prevede un lunedì caotico per il traffico aereo tedesco e, potenzialmente, per l’intera connettività europea. Il sindacato Ver.di - che rappresenta i lavoratori dei settori pubblici in Germania - ha indetto per il 10 marzo uno sciopero di 24 ore, che coinvolgerà il personale di 11 aeroporti del Paese.

A incrociare le braccia gli addetti alle operazioni degli scali di Berlino-Brandeburgo, Monaco, Stoccarda, Francoforte, Colonia/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Brema, Amburgo, e Lipsia-Halle.

Durante le agitazioni saranno sospesi tutti i servizi essenziali.

Secondo le prime stime elaborate dall’agenzia di stampa Reuters, lo sciopero avrà ripercussioni su circa mezzo milione di passeggeri e un migliaio di voli nazionali e internazionali.