A due anni di distanza dal Qatargate, Lufthansa scrive alla presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, per chiedere la “sospensione immediata” dell’accordo sull’aviazione siglato con il Qatar, per consentire alle compagnie aeree qatarine di operare voli diretti da e verso i Paesi dell’Unione.

Il Gruppo tedesco chiede l’interruzione dell’intesa siglata nell’ottobre del 2021 per tutelare la competitività europea, “alla luce delle gravi accuse di corruzione”.

Nella missiva riportata dall’Ansa il Gruppo si dice infatti “profondamente preoccupato per la drammatica perdita di competitività dell’aviazione europea”. “I posti di lavoro e la creazione di valore saranno in pericolo, correndo il rischio di essere trasferiti in Paesi con standard ambientali e sociali significativamente più bassi”, scrive Lh riferendosi ai competitor extra Ue.

Oltre alla sospensione dell’accordo, il colosso tedesco chiede alle istituzioni europee di ridurre la burocrazia, rivedere la politica climatica e trovare rimedio alle conseguenze della chiusura dello spazio aereo russo, che ha portato a ridisegnare le rotte verso l’Asia.