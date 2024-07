Meliá Hotels International: doppio colpo in Thailandia

Il gruppo alberghiero Meliá Hotels International incrementa la propria presenza nel Sud-Est asiatico con due nuovi hotel in Thailandia lanciando, contestualmente, il suo primo Paradisus by Meliá in questa regione.



Le due strutture saranno il Meliá Pattaya City e il Paradisus Jomtien Resort: il primo accoglierà gli ospiti a partire da dicembre, situato direttamente sulla costa, conterà 234 camere e sarà ideale sia per le famiglie sia per il segmento Mice.