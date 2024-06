Innside by Meliá debutta in Portogallo con un hotel a Braga

Meliá Hotels International ha appena aperto a Braga il suo primo hotel del marchio lifestyle Innside by Meliá in Portogallo, in un edificio emblematico nel Retiro das Convertidas. La struttura è stata completamente rinnovata, per un investimento complessivo di 15,9 milioni di euro, secondo quanto dichiarato a Hosteltur da Miguel Proença, amministratore delegato di Hoti Hoteis, la società proprietaria dell’immobile.

L’Innside Braga Centro dispone di 109 camere progettate con uno stile moderno e funzionale, tra cui le sistemazioni The Loft, che includono uno spazio di lavoro attrezzato per i viaggiatori d’affari. Il ristorante si ispira all’antico Retiro das Convertidas, con ricette locali e internazionali, e l’hotel mette a disposizione degli ospiti anche sale per eventi e meeting, due piscine - una interna e una esterna - e uno spazio dedicato al benessere con palestra, area spa attrezzata con piscina coperta, idromassaggio, sauna e bagno turco.

Il nuovo hotel è situato nel cuore della città, sull’Avenida Central, a pochi passi dalle Portas de Braga e dalla Cattedrale Sé de Braga, due dei monumenti più importanti.