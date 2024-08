Sarà Nocon, società tedesca con sede a Berlino, a vigilare sulle nozze tra Ita Airways e Lufthansa. La Commissione europea ha dato l’ok alla nomina in qualità di fiduciario incaricato del ‘monitoring trustee’ dell’operazione industriale fra i due partner.

L’accordo

Si tratta , come rileva il Corriere della Sera, di un passaggio importante nell’iter verso il via libera di Bruxelles alla designazione di uno o due vettori rivali che dovranno prendersi gli slot a Milano Linate e Roma Fiumicino in onore al rispetto della concorrenza fra compagnie aeree. Al perfezionamento dell’accordo Lufthansa verserà 325 milioni di euro nelle casse di Ita per rilevare il 41% del vettore tricolore.

A supportare Nocon sarà una realtà della consulenza inglese, Slotwise Consulting. Nocon era già nota per aver monitorato sia l’operazione con Swiss, sia la joint venture transatlantica tra Lufthansa, United Airlines e Air Canada.

“Il ruolo del fiduciario di controllo è quello di monitorare il rispetto degli impegni allegati da parte di Lufthansa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano con gli impegni allegati alla decisione della Commissione del 3 luglio 2024 e di riferire alla commissione in merito” specifica l’Ue in una nota diffusa dal Corriere della Sera, precisando inoltre che “questo non pregiudica la competenza della Commissione a vigilare sull’attuazione degli impegni”.

A Nocon toccherà anche “proporre alle due società le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto delle condizioni e degli obblighi allegati” al via libera Ue alle nozze. Così come dovrà inviare, “entro 15 giorni dalla fine di ogni mese” per tre anni, “un rapporto scritto” sui diversi punti che fanno parte del pacchetto di sacrifici che Ita e Lufthansa si sono dette disposte a sostenere in cambio dell’operazione industriale.