Il gruppo Lufthansa ha vissuto, nel 2023, uno dei suoi migliori anni finanziari. Tuttavia gli scioperi dei dipendenti e i ritardi nelle consegne da parte di Boeing potrebbero rappresentare un problema serio già per l’immediato futuro. Questo quanto riferisce il ceo di Lufthansa Carsten Spohr, che, intervistato da The Neue Zürcher Zeitung sull’impatto che i ritardi nella consegna degli aerei di Boeing hanno avuto sulle operazioni del vettore, spiega: “La situazione è estremamente fastidiosa e ci costa molto, moltissimo denaro. Tuttavia sono sicuro che Boeing riuscirà a tenere sotto controllo i problemi. L’industria ha bisogno di due fornitori forti e tutti hanno interesse che Boeing sia in grado di ricominciare presto a costruire grandi aerei in modo più affidabile”.

Ha inoltre espresso fiducia nella sicurezza degli aerei Boeing su cui vola la compagnia, sottolineando - come spiega Simple Flying - che la metà degli aerei che decollano più volte al giorno in tutto il mondo sono realizzati dalla Boeing e che volare è ancora uno dei mezzi di trasporto più sicuri.

Oltre ai problemi di consegna della Boeing, Spohr ha parlato anche di come i recenti scioperi siano costati all’azienda circa mezzo miliardo di euro.