Più di 2mila esperienze vendute nel 2023, ma VisitRimini rilancia ancora. Decisa a valorizzare ogni mese dell’anno, la Dmc della città romagnola ha elaborato nuove offerte che spaziano dall’arte&cultura allo sport&outdoor, per arrivare a suggestivi educational scolastici e, naturalmente, a una proposta mare attrattiva anche oltre l’estate.

“I pacchetti saranno presentati ufficialmente a TTG Travel Experience - hanno spiegato nel webinar d’anteprima “Rimini, la città che non ti aspetti” Coralie Delaubert e Simona Raimondi, rispettivamente destination manager e sales department di VisitRimini - e possono far conto sulla disponibilità di 40mila posti letto per mille hotel, così come di 135 km di piste ciclabili attraverso cui scoprire il territorio circostante”.

Gli itinerari toccano infatti i castelli abbarbicati nelle vallate del fiume Marecchia al pari del Misano World Circuit, alternando street art urbana e cooking class di piadina romagnola, ma dedicando anche ampio spazio a icone della città come i Malatesta nei tour della Rimini Rinascimentale o Federico Fellini e il suo cinema. Proposte molteplici e fruibili in pacchetti da 2 a 4 notti, con soluzioni ricettive di grande originalità quali house boat sul mare o dimore storiche. Per conoscere al meglio la nuova offerta, l’appuntamento è presso la Hall Sud di Riminifiera (stand 007-008), dal 9 all’11 ottobre.