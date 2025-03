Adr, accordo con Be my Eyes: aeroporti di Roma accessibili anche ai non vedenti

Aeroporti sempre più accessibili, ora anche per i viaggiatori non vedenti. È stato presentato da Adr l’accordo con Be my Eyes, l’azienda che consente alle persone non vedenti o ipovedenti di accedere a un’assistenza personalizzata in tempo reale. “Essere leader nell’accessibilità e nell’innovazione è per noi motivo di orgoglio - ha dichiarato Marina Maschio, managing director di ADR assistance -. Questa collaborazione ci permette di migliorare l’esperienza dei viaggiatori con disabilità visive, garantendo loro lo stesso livello di servizio degli altri viaggiatori”.

Attraverso l’integrazione tra i servizi di accessibilità ADR e l’app Be my eyes, infatti, le persone potranno orientarsi nei terminal, avere informazioni sui voli o sui servizi solamente cliccando un pulsante e utilizzando i sistemi di intelligenza artificiale o di personale volontario dedicato in contatto video in diretta.