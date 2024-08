Aeroporto di Catania: traffico regolare oggi dopo lo stop per l’eruzione dell’Etna

E’ tornato alla normalità il traffico all’aeroporto di Catania Fontanarossa dopo il blocco di ieri in seguito alla nuova forte eruzione dell’Etna, iniziata nel corso della notte tra il 14 e il 15 agosto. Lo scalo era stato riaperto alle 18 di ieri con un’attività parziale di due movimenti per ora fino alle 20, quando questi sono poi saliti a sei per ora. Questa mattina, invece, come si evince dal sito dell’aeroporto, le operazioni di decollo e atterraggio si stanno svolgendo regolarmente.

Pesante il bilancio dello stop forzato in uno dei gironi più trafficati dell’anno per lo scalo siciliano: in totale sono stati 110 i voli che hanno dovuto subire cancellazioni oppure essere dirottati in altri scali dell’isola, con inevitabili dei passeggeri, molti dei quali alle prese con le vacanze estive.