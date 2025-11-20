Una nuova guida per Air Europa. Dopo l’uscita di scena di Jesús Nuño de la Rosa - artefice della ripresa del vettore dopo la pandemia - la compagnia aerea annuncia la nomina di Richard Clark come nuovo amministratore delegato.

Con oltre trent’anni di esperienza all’interno dell’azienda, Clark ha ricoperto ruoli strategici,

contribuendo al rafforzamento dell’hub di Madrid-Barajas come ponte tra Europa e America e allo sviluppo dell’espansione internazionale del vettore.

“Assumere questo incarico per me è molto più di una responsabilità: è un onore e un’opportunità per continuare a costruire il futuro di Air Europa - ha commentato il nuovo ceo dopo la nomina -. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine alla proprietà della compagnia per la fiducia che, ancora una volta, ha riposto in me. Affronto questa sfida con lo stesso entusiasmo del primo giorno, convinto che, grazie all’impegno e al talento di tutto il nostro personale, riusciremo a far crescere ulteriormente Air Europa e a consolidarla come una compagnia di riferimento internazionale”.

Gli obiettivi del mandato

L’obiettivo, ha aggiunto Clark, “è rafforzare l’hub di Madrid come ponte tra i continenti e progredire insieme ai nostri partner strategici per offrire ai clienti un’esperienza unica, sostenibile e di qualità. Questo è un progetto condiviso, e sono certo che, uniti, raggiungeremo nuovi traguardi”.

La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione sarà comunicata nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali della compagnia