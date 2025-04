Nuove mega-suite per gli A350-1000 di Airbus. Il produttore di aerei ha svelato un nuovo concept per le sue cabine Airspace di First class.

Il nuovo concept, chiamato Master Suite, prevede due divani collocati uno di fronte all'altro con tavolini e luci di lettura, oltre a un tavolo da pranzo per due persone che può essere allestito per i pasti. L'enorme suite è progettata per ospitare due passeggeri che volano insieme e include l'accesso al proprio bagno privato, spogliatoio, bar e un letto matrimoniale. L'intero spazio è racchiuso da porte che si estendono fino al soffitto dell'aereo per la privacy.

L'illuminazione sopra i divani crea un'atmosfera calda durante il giorno e sembra trasformarsi in un effetto cielo stellato di notte, ideale per dormire. Altre caratteristiche includono un pavimento a spina di pesce e la ricarica wireless per dispositivi.

Il concept verrà presentato alla prossima Aircraft Interior Expo e per ora è solo in fase progettuale. Ma è vero che la tendenza a creare suite di forte impatto è già in atto: ne sono testimonianza le cabine La Première di Air France, appena lanciate, e le suite di prima classe Allegris di Lufthansa.