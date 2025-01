Alitalia: prorogata al 31 ottobre la cassa integrazione per gli ex dipendenti

L’accordo è stato raggiunto: la cassa integrazione straordinaria per i 2118 lavoratori di Alitalia in AS sarà prorogata fino al 31 ottobre 2025. Una mossa che consente, per ora, di scongiurare il licenziamento e che ovviamente riceve il plauso della Uiltrasporti, che sottolinea come l’intesa rappresenti “un ulteriore importante passo in avanti nella direzione da noi da tempo auspicata”.

“Ora - aggiunge la nota del sindacato - è necessario arrivare a una soluzione strutturale, che permetta l’attivazione di politiche attive e di riqualificazione per il reimpiego di questi lavoratori altamente specializzati, come inizialmente previsto dai piani di sviluppo di Ita Airways e delle altre realtà nate da Alitalia, soprattutto in questo anno giubilare”.

La Uiltrasporti prosegue poi spiegando come la richiesta di proroga fosse dettata da necessità oggettive e motivata dal ritardo dello sviluppo dei piani industriali delle società di handling, volo e manutenzione che hanno ereditato le attività da Alitalia. “Continueremo a lavorare - conclude la nota - fino a quando non arriveremo a un totale reinserimento nel ciclo lavorativo di tutti i lavoratori”.