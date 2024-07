Porta la firma di All Nippon il nuovo colpo per il lungo raggio di Malpensa. Il vettore giapponese infatti collegherà lo scalo con Tokyo Haneda tre volte alla settimana a partire dal prossimo 3 dicembre. Il volo sarà operato utilizzando un B787-9 da 215 posti di cui 21 in premium economy e 48 in business.

I passeggeri provenienti dall’Italia avranno inoltre la possibilità di poter contare su coincidenze verso altre 38 destinazioni all’interno del Giappone oltre che altre mete dell’Asia Pacifico. “Siamo convinti che il nuovo collegamento porterà benefici all'economia lombarda e non solo, favorendo i flussi in entrata dal Giappone – evidenzia Shinichi Inoue, president e ceo di Ana -. Milano è un'importante aggiunta al nostro network europeo in espansione. Questo nuovo servizio integra i nostri voli già esistenti da Londra, Francoforte e Bruxelles”.

La new entry arriva in un momento di forte richiesta sia leisure sia business per il Giappone: nel 2023 i visitatori italiani sono stati oltre 150mila e nei primi 5 mesi del 2024 c’è stata una crescita del 65 per cento. “Il volo per Tokyo Haneda consentirà di collegare uno dei mercati più importanti per business e turismo e aumentare così la connettività offerta dal nostro sistema aeroportuale conclude l’a.d. di Sea Armando Brunini -. Con il nuovo volo sul Giappone salgono così a 79 i Paesi direttamente collegati da Milano Malpensa, rafforzando il posizionamento del nostro aeroporto in Europa per connettività diretta“.