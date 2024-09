Dopo Milano anche Roma. American raddoppia le new entry per la stagione estiva del 2025 e, in aggiunta al Malpensa-Philadelphia, inserisce in programmazione anche il collegamento tra Fiumicino e Miami. La città della Florida diventa così la sesta destinazione servita dalla Capitale in aggiunta ai voli diretti su New York, Chicago, Philadelphia, Charlotte e Dallas Fort Worth.

Il debutto del collegamento giornaliero è previsto per il prossimo 6 luglio e resterà attivo fino a tutta la stagione estiva. “L’introduzione del nuovo collegamento diretto tra Roma e Miami è parte integrante del piano di ampliamento del network globale della compagnia per la stagione estiva 2025 – sottolinea José Freig, vice president of international operations del vettore Usa -. Siamo entusiasti di poter offrire una scelta sempre più ampia ai nostri passeggeri collegando direttamente Roma con 6 hub di American Airlines negli Stati Uniti d’America durante la prossima stagione estiva”.

La new entry consentirà allo scalo romano di confermarsi primo mercato nel lungo raggio anche per il prossimo anno, dopo avere raggiunto le 38 partenze giornaliere nel corso di questa stagione estiva. “Nell’anno del Giubileo, si potrà volare verso Roma direttamente da oltre 15 hub nordamericani e, tramite essi, da qualsiasi centro medio-piccolo del continente americano”, conclude Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma.