Ancora una novità nei collegamenti tra Italia e Stati Uniti nella prossima programmazione estiva di American Airlines. A partire dal 24 maggio del 2025 verrà infatti introdotto il volo diretto giornaliero tra Milano Malpensa e Philadelphia.

“L'introduzione del nuovo collegamento diretto tra Milano a Philadelphia, il nostro principale hub transatlantico, è parte integrante del piano di ampliamento del network globale della compagnia per la stagione estiva 2025 – commenta José Freig, vice president of international operations di American Airlines -. Considerando la grande attrattività e dinamicità di Milano sia a livello business che leisure, unitamente all’altissimo potenziale dei collegamenti offerti attraverso l’hub di Philadelphia per proseguire il proprio viaggio, siamo certi questo nuovo volo riscuoterà grande successo sia tra i passeggeri italiani che americani”.

Soddisfazione per la novità è stata espressa da Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea Milan Airports: “Il nuovo volo contribuirà a soddisfare il continuo incremento della domanda sulle rotte tra i due Paesi. Con questo servizio saliranno a 186 le destinazioni collegate direttamente da Malpensa verso 78 paesi”.