TTG Italia
Anche l’Arabia
Saudita avrà
la sua low cost

Una low cost nata per iniziativa del Governo. Questo il primo dato insolito del progetto portato avanti dallArabia Saudita, che presto avrà una sua compagnia aerea a basso costo.

Il progetto è nato sotto l’impulso statale, con una gara d’appalto indetta dall’Autorità per l’Aviazione Civile. Come sottolinea preferente.com, presumibilmente l’aerolinea potrà contare su fondi pubblici.

L’ente aggiudicatore ha assegnato il contratto a un consorzio composto da tre partner: il gruppo Nesma, Air Arabia e la britannica KUN Holdings, per il lancio del progetto.

I primi dettagli

Nel frattempo sono emerse alcuni particolari del progetto: l’aerolinea avrà sede a Dammam e secondo il bando del concorso servirà 24 rotte nazionali e 57 internazionali entro il 2030, con 45 aeromobili a disposizione e in grado di trasportare 10 milioni di passeggeri.

