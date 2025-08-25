Una low cost nata per iniziativa del Governo. Questo il primo dato insolito del progetto portato avanti dall’Arabia Saudita, che presto avrà una sua compagnia aerea a basso costo.

Il progetto è nato sotto l’impulso statale, con una gara d’appalto indetta dall’Autorità per l’Aviazione Civile. Come sottolinea preferente.com, presumibilmente l’aerolinea potrà contare su fondi pubblici.

L’ente aggiudicatore ha assegnato il contratto a un consorzio composto da tre partner: il gruppo Nesma, Air Arabia e la britannica KUN Holdings, per il lancio del progetto.

I primi dettagli

Nel frattempo sono emerse alcuni particolari del progetto: l’aerolinea avrà sede a Dammam e secondo il bando del concorso servirà 24 rotte nazionali e 57 internazionali entro il 2030, con 45 aeromobili a disposizione e in grado di trasportare 10 milioni di passeggeri.