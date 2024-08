Un accesso prioritario per i clienti Telepass negli aeroporti di Milano. Arriva anche negli scali di Linate e Malpensa T1 il servizio Fast Track, che permette ai clienti della società del Gruppo Mundys di passare i controlli di sicurezza attraverso una corsia preferenziale.

Il servizio è gratuito. Ai clienti Telepass basterà presentarsi al varco Fast Track mostrando la carta d’imbarco e il QR code del Fast Track di Telepass dalla schermata del proprio telefono.

“Il nuovo servizio si sposa perfettamente con la nostra missione di promuovere una mobilità sempre più fluida, che potenzia le persone in movimento, non solo in autostrada e in città, ma da oggi anche in aeroporto - spiega Aldo Agostinelli, chief consumer sales and marketing officer -. Offriamo un’esperienza completa e digitale che può accompagnare le persone in tutte le fasi del viaggio: dall’acquisto del biglietto aereo al pagamento del parcheggio convenzionato in aeroporto, passando per il fast track e, una volta a destinazione, al pagamento dei taxi e dei mezzi di trasporto. Vogliamo continuare a rafforzare la qualità e la capillarità della nostra offerta e nei prossimi mesi ci saranno ulteriori novità importanti”.

Gratuito per i clienti Plus e in omaggio fino al 31 dicembre 2024 per quelli Base, il servizio consente di richiedere in app fino a un massimo di 5 Fast Track.