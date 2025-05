Oltre ogni attesa. Le indiscrezioni della vigilia hanno trovato conferma ieri sera quando è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad annunciare lo straordinario ordine di aerei alla Boeing da parte di Qatar Airways: 160 velivoli a lungo raggio tra B787 Dreamliners e B777X più altri 50 in opzione degli stessi modelli, per un controvalore di poco inferiore ai cento miliardi di dollari.

Le reazioni

Nel corso dell’annuncio Trump ha anche rivelato che l’ordine di Qatar Airways segna anche una pietra miliare per il produttore americano, in quanto si tratta del più grande in assoluto mai ricevuto da Boeing. Non solo: i vertici dell’azienda presenti all’evento, si legge su Simpleflying, hanno anche sottolineato l’impatto a livello occupazionale dell’impegno, stimato in 400mila posti di lavoro nei prossimi anni di produzione.

“Dopo due anni consecutivi di prestazioni commerciali da record e con questo storico ordine di aerei Boeing, non stiamo semplicemente puntando alla scalabilità, stiamo costruendo una forza che ci permetterà di continuare a offrire i nostri prodotti e le esperienze per i clienti senza pari”, ha commentato il chief executive del vettore Badr Mohammed Al-Meer.