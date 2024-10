Problemi questa mattina all’aeroporto di Brindisi in seguito a un principio d’incendio che si è verificato a bordo di un aereo diretto a Torino in fase di rullaggio sulla pista. Incidente che ha costretto la direzione a interrompere le operazioni e chiudere lo scalo, poi riaperto intorno alle 11,30 dopo gli opportuni controlli.

“Aeroporti di Puglia comunica che a causa di un problema a un aeromobile in partenza si è reso necessario procedere alla chiusura dell’Aeroporto de Salento di Brindisi – si legge in una nota -. Il problema, verificatosi quando l’aeromobile era già allineato in testata per il decollo, ha comportato l’evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio. I passeggeri si trovano già in aerostazione dove sono assistiti da personale di Aeroporti di Puglia”.