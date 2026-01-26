Si è aperto un anno molto importante per Cathay Pacific, che proprio nel 2026 festeggia i suoi primi 80 anni di vita. E sarà un anno da ricordare anche per quanto riguarda i collegamenti sull’Italia, a partire dal 40esimo anniversario del volo su Roma, avviato nel 1986, che la compagnia ha deciso di celebrare ampliando l’offerta sulla Capitale, con il quarto volo settimanale da Hong Kong e la ripresa anticipata già a fine marzo.

Ma c’è di più: da questo mese di gennaio sui collegamenti su Milano operati con il B777-300er saranno disponibili anche le nuove business class Aria Suite oltre alla premium economy, sul volo trisettimanale che Cathay conta di fare diventare giornaliero dal 2027.

Esperienza ripensata

La new entry è stata presentata nel corso di un evento che si è tenuto a Milano: l’Aria Suite rappresenta un’esperienza di cabina completamente ripensata, che unisce comfort senza precedenti, un design incentrato sulla persona e una funzionalità studiata nei minimi dettagli. A questo si unisce una maggiore privacy e una selezione di menù realizzati in collaborazione con importanti ristoranti stella Michelin.

“Milano è una città importante per Cathay Pacific, che serviamo da oltre 15 anni – sottolinea il direttore generale Europa Brian Tsoi -. Con l'introduzione dell'Aria Suite, offriamo ai nostri passeggeri ancora più comfort e un'esperienza di viaggio che stabilisce un nuovo standard. Insieme alla ripresa dei nostri voli estivi tra Roma e Hong Kong a giugno 2025, questo concorre a sottolineare l'importanza del mercato italiano per Cathay Pacific e rappresenta un passo importante per rafforzare ulteriormente i collegamenti tra Italia, Europa e Hong Kong”.