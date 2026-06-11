Clark, Emirates: “Non ridurremo i voli malgrado la guerra”

“Non abbiamo alcuna intenzione di ridurre i voli”. Così il presidente di Emirates, Tim Clark, ha chiarito la linea del vettore, che non ha intenzione di ridurre la capacità malgrado il protrarsi della guerra con l’Iran.

Nel corso di una conferenza stampa in vista del Salone Internazionale dell'Aeronautica e dello Spazio di Berlino, Clark ha sottolineato che le pressioni finanziarie derivanti dal conflitto non spingeranno il vettore a ridurre la capacità, riporta la Reuters.

Ma non ha nascosto le difficoltà del trasporto aereo. “Se questa crisi dovesse protrarsi troppo a lungo, ci saranno delle vittime, probabilmente prima nel settore delle compagnie aeree low-cost” ha aggiunto Clark.

Il presidente ha inoltre affermato che Emirates continuerà a operare, instradando i passeggeri via Dubai verso destinazioni come India e Australia e adottando precauzioni come il trasporto di carburante extra.