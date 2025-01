Continua la battaglia per Air Europa fra Lufthansa e Air France-Klm. Secondo i media spagnoli, il vettore tedesco avrebbe preso il comando della corsa per l’acquisizione del 20% della compagnia controllata dalla famiglia Hidalgo.

Come si legge su Preferente, come risposta il gruppo AF-Klm ha incaricato Société Générale di presentare un'offerta per Air Europa: la scelta della banca francese da parte del gruppo franco-olandese è arrivata perché Société Générale aveva già analizzato l’acquisizione quando la cinese HNA aveva fatto un'offerta per il 100% della compagnia aerea. Inoltre, il suo top manager a Madrid ha buoni rapporti con gli Hidalgo.

Air France-Klm avrà comunque difficoltà a superare Lufthansa, favorita per l'acquisizione del capitale di Air Europa. Delta Airlines ed Etihad, anch'esse in lizza, avrebbero meno opzioni perché gli Hidalgo preferiscono un partner europeo.

Javier Hidalgo, che ha preso in mano le redini dell'operazione, intende chiudere tutto a febbraio. Il piano prevede che il nuovo partner inietti 240 milioni di euro.