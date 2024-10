El Al, stop alle commissioni per modifica e cancellazione dei voli

Alla luce della situazione in Medio Oriente la compagnia aerea israeliana El Al ha deciso di sospendere l’applicazione delle fee per la modifica e la cancellazione dei voli.

Come riporta travelweekly.com, I clienti El Al che hanno acquistato un biglietto il 1° ottobre per un volo programmato per partire entro il 19 ottobre possono annullare il biglietto senza commissioni e ricevere un buono che può essere riscattato fino al 31 dicembre.

Inoltre, non vengono applicate commissioni per la modifica se i voli riprogrammati viaggiano verso la destinazione originale nella stessa classe di servizio, (ma si applicheranno eventuali differenze tariffarie).