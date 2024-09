L’ultimo velivolo di Embraer , l’E195-E2 , ha effettuato il suo volo dimostrativo a Belgrado alla presenza dei rappresentanti della compagnia aerea nazionale Air Serbia. Si tratta, come riporta TravelDailyNews, dell’aereo a corridoio singolo più efficiente e silenzioso al mondo, che offre una soluzione affidabile per voli a corto e medio raggio.

“La rete di Air Serbia è in continua crescita e con essa la nostra flotta. Nel prossimo periodo, introdurremo in servizio due aeromobili Embraer E195. Questi aeromobili, con 118 posti, sono adatti ai nostri piani di ulteriore espansione della rete. Abbiamo in programma di allargare gradualmente la nostra flotta Embraer aggiungendo un certo numero di questi aeromobili. Prima di decidere per l’E195, abbiamo collaborato a stretto contatto con il team Embraer per trovare il tipo di aeromobile più adatto alle nostre esigenze. Oggi, a Belgrado, abbiamo avuto l’opportunità di familiarizzare con l’ultimo Embraer E195-E2 e di ricevere tutte le informazioni su questo tipo di aeromobile dai rappresentanti dell’azienda. Siamo onorati che Embraer ci abbia fornito questa opportunità, soprattutto nel nostro aeroporto di casa - ha affermato Boško Rupić, gm commercial and strategy di Air Serbia -. Un volo dimostrativo è un’eccellente opportunità per mostrare l’efficienza operativa, i bassi costi di manutenzione e l’adattabilità della nostra famiglia di aeromobili E2, rendendola perfetta per la Serbia”.

Fernando Mainardi, vice president of sales for Europe di Embraer Commercial Aviation, ha aggiunto: “Il nostro aeromobile è più leggero del 10% e consuma il 12,5% di carburante in meno rispetto alla concorrenza. I passeggeri potranno inoltre godere della configurazione dei sedili due più due di Embraer, ovvero senza sedili centrali, bidoni della spazzatura più grandi, illuminazione ambientale e una cabina più silenziosa“.

Per i piloti che attualmente volano con l’Embraer E195-E1, il passaggio all’E195-E2 non sarà particolarmente impegnativo. Nonostante si tratti di due generazioni diverse di aeromobili, sono necessari solo circa due giorni di addestramento aggiuntivi affinché l’equipaggio passi al tipo di aeromobile più recente. Ciò significa che le compagnie aeree non dovranno sostenere costi elevati e l’introduzione dei nuovi tipi di aeromobili non avrà un impatto significativo sulle operazioni.