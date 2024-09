Emirates alla conquista del Madagascar. È atterrato oggi ad Antananarivo il volo EK707, il primo operato dalla compagnia aerea sulla destinazione.

L’arrivo del volo è stato celebrato da un saluto con cannoni ad acqua all’Aeroporto Internazionale di Ivato, alla presenza di Andry Rajoelina, presidente della Repubblica del Madagascar e della delegazione emiratina, guidata da Adnan Kazim, vice presidente e chief commercial officer di Emirates.

I voli verso il Madagascar saranno operati da Boeing 777-300ER, con configurazione in tre classi, otto suite private in First Class, 42 poltrone lie flat in Business Class e 310 poltrone in Economy Class.

Commentando l’avvio delle operazioni, Kazim ha dichiarato: “Il Madagascar è una nuova ed entusiasmante destinazione della nostra vasta rete globale, che ci svela un mondo di meraviglie naturali, una fauna rara e diversificata e una cultura ricca e vibrante. Mentre il governo malgascio continua a far crescere l’industria del turismo con l’obiettivo di attrarre un milione di turisti entro il 2028, siamo orgogliosi di sostenere questa visione migliorando la connettività e le opzioni di viaggio premium per incoraggiare un maggior numero di viaggiatori internazionali a scoprire l’isola”.