Eva Air lancia la nuova rotta Taipei-Busan in Corea del Sud

Eva Air inaugura il prossimo 21 ottobre la rotta giornaliera Taipei Taoyuan-Busan, in Corea del Sud. La tratta sarà operata da aeromobili Airbus A321-200, dotati di 184 posti in totale, 8 in Business Class e 176 in Economy Class.
Dal 22 ottobre 2025, i passeggeri italiani in partenza da Milano potranno raggiungere Busan, via Taipei, 4 volte a settimana, mentre dal 16 gennaio 2026, grazie all’aumento delle frequenze da Milano, potranno volare verso la Corea del Sud ogni giorno.
Busan è la seconda città della Corea del Sud collegata dal vettore: il volo verso Seul da Taipei è già operativo nel network del vettore.
La nuova rotta sudcoreana di Eva Air offrirà un’ottima opportunità ai viaggiatori italiani interessati a scoprire l'affascinante regione meridionale della Corea del Sud.
Remo Vangelista