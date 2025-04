Guerra dei dazi, le compagnie aeree esortano Usa e Ue ad allentare le tensioni

La guerra commerciale in atto tra Stati Uniti ed Europa non piace alle compagnie aeree. L’European Regions Airline Association scende così in campo per spronare i leader delle due sponde dell’Atantico al dialogo. Per l’associazione è necessario allentare le tensioni e rivedere le politiche sui dazi, nell’interesse del mercato dell’aviazione globale, fondato sulle relazioni transatlantiche.

Intervenendo sul tema, il direttore generale dell’Era, Montserrat Barriga, ha affermato: “L’aviazione è sempre stata un motore di cooperazione, commercio e mobilità globale. Era - ha continuato - esorta i decisori politici a riconoscere l’importanza strategica di mantenere un mercato del trasporto aereo stabile e aperto, libero da inutili barriere commerciali che creano ostacoli finanziari e danneggiano la catena di produzione”.

Per Barriga, riporta traveldailynews.com, è necessario garantire relazioni “che promuovano la crescita economica, l’innovazione e il benessere delle comunità locali”.