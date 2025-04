Hahnair cresce, dieci nuovi vettori partner da inizio anno

Sono 10 le nuove compagnie aeree che, nel primo trimestre di quest’anno, sono diventate partner di Hahnair. Con questa infrastruttura tecnologica, Hahnair consente ai suoi vettori partner la vendita di biglietti attraverso oltre 100mila agenzie di viaggi in 190 mercati.

“Una crescita - sottolinea Adriana C. Carrelli, Vice President Airline Business - che testimonia il valore che le compagnie aeree possono ottenere da una partnership con Hahnair -. Le nostre compagnie aeree partner beneficiano di una maggiore portata di mercato, di una distribuzione indiretta semplificata e di opportunità di interlinea con la nostra rete di oltre 350 compagnie aeree partner”.

“Con un facile accesso a milioni di voli sul ticket stock Hahnair HR-169 - aggiunge Kimberley Long, Vice President Agency Distribution di Hahnair - stiamo assicurando una crescita del business per le nostre agenzie di viaggi partner, supportandole nel contempo attraverso il nostro Service Desk 24/7, il servizio di rimborso gratuito e la protezione contro l’insolvenza gratuita valida per ogni biglietto”.

Tra le new entry Air Rarotonga (GZ), Isole Cook, EuroAtlanticAirways (YU), Portogallo, Eurowings (EW), Germania (si applicano restrizioni), My Freighter, che opera con il nome commerciale Centrum Air (C6), Uzbekistan e Wideroe (WF), in Norvegia.