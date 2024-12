HelloFly pronta per l’estate: voli per Lampedusa e Pantelleria

HelloFly è pronta per la prossima stagione estiva. Dopo aver chiuso il 2024 con 1.700 passeggeri trasportati, la compagnia aerea maltese annuncia la riconferma dei voli da Perugia e Malta per Lampedusa e una novità.

Dal 7 giugno fino al 27 settembre, con cadenza settimanale (sabato), sarà attiva anche la rotta Perugia-Pantelleria, operata con un aeromobile Dash 8-400 da 78 posti.

Per il direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria, Umberto Solimeno, “queste destinazioni rappresentano un’importante opportunità per i nostri passeggeri di scoprire due delle più affascinanti isole italiane, rafforzando al contempo il ruolo dell’aeroporto dell’Umbria come infrastruttura strategica per il trasporto nel centro Italia”.

Una sinergia, quella tra lo scalo umbro e HelloFly, che anno dopo anno va consolidandosi. “Il nostro impegno nel connettere l’aeroporto di Perugia con le isole siciliane di Pantelleria e Lampedusa è il risultato di uno sforzo collettivo che ha visto cooperare con entusiasmo tutti gli attori – spiega Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly –. Siamo più che certi che la prossima sarà una stagione intensa e di grande soddisfazione per gli arrivi in Sicilia e noi siamo felici di dare il nostro contributo in questo senso”.

Sempre per la stagione estiva, sul sito di HelloFly sono inoltre disponibili pacchetti volo+hotel+escursioni per entrambe le destinazioni siciliane, realizzati in collaborazione con le associazioni degli albergatori di Pantelleria e Lampedusa.