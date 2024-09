I bagagli arrivano con una settimana di ritardo: 3mila euro per ‘danno da stress’

Decisione quasi storica per una coppia italiana in viaggio in Indonesia. I bagagli dei viaggiatori sono infatti arrivato solo 8 giorni dopo e il giudice di Pace di Pisa ha riconosciuto il ‘danno da stress’.

Per il risarcimento, come riporta corriere.it, è stata fissata la cifra di 3mila euro.

Il viaggio in realtà era stato problematico sotto diversi aspetti, dal momento che la coppia era giunta a destinazione con 24 ore di ritardo, con una serie di scali prolungati. I bagagli arriveranno solo dopo una ulteriore settimana.

Il giudice ha voluto riconoscere il “rilevante disagio psicologico” dovuto alla consegna in ritardo delle valigie. Anche se il pronunciamento arriva a 12 anni di distanza dagli avvenimenti.