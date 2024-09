Prima Ita, poi l’ipotesi Tap e infine la carta di riserva: Air Europa. Il ceo di Lufthansa Group, Carsten Spohr, si sta dimostrando particolarmente attivo in questa fase di mercato del trasporto aereo europeo e non sembra volersi accontentare della compagnia italiana per sferrare un duro colpo alla concorrenza.

Dopo avere incontrato il governo portoghese per proporre l’ingresso nell’azionariato con il 19,9% delle quote e un investimento da circa 200 milioni, il top manager, senza grossi proclami, ha deciso di fare tappa a Maiorca, andando a bussare alla porta della famiglia Hidalgo: obiettivo fare due chiacchiere sulla situazione di Air Europa dopo la rinuncia di Iberia e di tutto il gruppo Iag e capire se ci sono possibilità di mettere a punto una strategia comune.

Secondo quanto riportato da Preferente per ora non ci sarebbero passi concreti, ma solamente un sondare il terreno per capire se ci sono opportunità di investire in un vettore che potrebbe aprire opportunità nel mercato del Sud America in caso l’assalto a Tap si rivelasse un buco nell’acqua. Oppure provare a fare l’asso pigliatutto.