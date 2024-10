Una domanda in aumento del 10,6% per i viaggi aerei internazionali ad agosto. I dati Iata certificano un’estate positiva per il cieli mondiali, con una richiesta globale che aumenta dell’8,6% a fronte di un’offerta cresciuta del 6,5%. Cifre che, messe insieme, portano a un load factor record dell’86,2%.

Come riporta traveldailynews.com, il riempimento è aumentato di 1,6 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

“Le compagnie aeree stanno facendo un ottimo lavoro nel soddisfare la crescente domanda di viaggi - commenta Willie Walsh, direttore generale di Iata -. I miglioramenti sotto il profilo dell’efficienza hanno portato i fattori di carico a livelli record, mentre l’aumento della capacità del 6,5% dimostra resilienza di fronte a persistenti problemi della catena di fornitura e alle carenze infrastrutturali”