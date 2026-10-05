Iata: il traffico aereo ad agosto risente ancora della situazione in Medio Oriente

La domanda di voli ad agosto a livello internazionale è calata dello 0,8% rispetto allo stesso mese del 2025. A rivelarlo sono gli ultimi dati diffusi da Iata, che continuano a sottolineare l’impatto della situazione in Medio Oriente sull’aviazione civile.

Come riporta nexotur.com, il dato si scontra con un aumento della capacità dello 0,3%, che dà come risultato una flessione dello 0,9% nel fattore di riempimento, che si è attestato all’85,3%.

A calare è stata sia la domanda internazionale che quella interna. La prima è calata dello 0,9%; tuttavia, escludendo il Medio Oriente, il risultato è un aumento dell’1,3%. La domanda interna è diminuita dello 0,5%, a fronte di un aumento della capacità dello 0,7%.

A livello complessivo, escludendo le compagnie aeree mediorientali, la domanda è cresciuta dello 0,8%.