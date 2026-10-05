Choice Hotel acquisisce la piattaforma per viaggi in camper Harvest Hosts

Operazione da 130 milioni di euro per Choice Hotel: questa la cifra impegnata per l’acquisizione di Harvest Hosts, piattaforma in abbonamento dedicata ai viaggiatori in camper.
Come riporta hosteltur.com l’acquisizione estende la presenza del gruppo alberghiero nel settore del turismo naturalistico e all’aria aperta, integrando una rete di oltre 11.200 località di sosta presso aziende vinicole, fattorie, birrifici, musei e altre attività locali.
Secondo quanto annunciato, l’acquisizione avverrà tramite la rilevazione delle quote dalla società di private equity Stripes e da altri azionisti.
“Choice Hotels vanta una lunga tradizione nell’offrire esperienze di viaggio di qualità a consumatori attenti al valore - sottolinea Dom Dragisich, presidente e ceo di Choice Hotels International -; l’acquisizione di Harvest Hosts estende questa presenza in un segmento interessante del mercato dei viaggi all’aria aperta. Insieme, offriamo ancora più opzioni di soggiorno per i clienti di entrambe le società”.
Remo Vangelista