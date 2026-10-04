Dolomiti Superski, 100 milioni di euro di investimenti nelle aree sciistiche

Dolomiti Superski si prepara alla stagione invernale 2026/27 con un programma di ammodernamento che coinvolge numerose aree: nuovi impianti di risalita, piste e collegamenti, interventi sull'innevamento programmato e lavori sulle infrastrutture e sui servizi.

Le tariffe per la stagione invernale 2026/27 sono state anche illustrate in un nuovo listino. Il presidente di Dolomiti Superski, Andy Varallo, ha spiegato: “L’adeguamento delle tariffe tiene conto dell’andamento dell’inflazione e dei principali fattori di costo che incidono sull’attività delle società funiviarie, in particolare energia, materie prime, servizi e manutenzione infrastrutturale. In un settore a elevata intensità energetica, la volatilità dei prezzi dell’energia resta purtroppo una voce molto rilevante”. Il listino 2026/27 offre una varietà di proposte che consentono alle diverse tipologie di sciatori di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. La grande novità sarà rappresentata dalla possibilità di acquistare online il Dolomiti Superski Family.

Gli interventi sulle strutture

Tra le novità più rilevanti figurano numerosi impianti di ultima generazione, nuovi tracciati e collegamenti, oltre a interventi diffusi sui sistemi di innevamento programmato e sulle infrastrutture di servizio. Ad esempio, la nuova cabinovia a Plan de Corones, in Val di Fassa e Val di Fiemme/Obereggen, e nuove seggiovie all’Alpe di Siusi, San Martino di Castrozza, Gitschberg e Val di Zoldo

Numerosi interventi riguarderanno, inoltre, il potenziamento dei sistemi di innevamento programmato. Tra i progetti più rilevanti sono previsti nuovi bacini per la raccolta dell'acqua a Selva di Val Gardena, San Candido e Pampeago, oltre al rinnovamento degli impianti di innevamento sulle piste di Cortina d'Ampezzo, Alta Badia, Buffaure, Bellamonte, Passo Oclini, San Pellegrino, Alpe Lusia, Civetta e in altre località. Sul fronte energetico, in Alta Badia saranno installati nuovi impianti fotovoltaici presso diverse stazioni degli impianti di risalita, mentre a Plan de Corones verrà ampliato un impianto fotovoltaico esistente. Proseguono inoltre revisioni, ampliamenti e lavori di ammodernamento generale in Val di Fassa/Carezza, Arabba/Marmolada, Alpe Cermis e Predazzo.