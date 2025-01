Iberia: “I requisiti europei sul Saf sono più severi rispetto ad altri continenti”

Le nuove norme sul Saf continuano a far dicutere. Lo scorso primo gennaio è entrata in vigore la norma che prevede obbligo del 2% dei rifornimenti con carburante sostenibile negli scali europei. Il nodo principale riguarda i costi di questa tipologia di fuel, notevolmente più alti rispetto a quello ‘tradizionale’.

A far sentire la sua voce adesso è Iberia. Il cui corporate director Juan Cierco, come riporta preferente.com, ha affermato: “I requisiti dell’Unione Europea sono molto più severi rispetto a quelli di altri paesi e continenti”. E ha anche sottolineato che, se non cambierà nulla, volare sarà inevitabilmente “più costoso”.

La soluzione? Per Cierco è “investire nella produzione di Saf”, con un intervento della politica. In caso contrario, prevede il manager, il turismo spagnolo potrebbe essere minacciato.