Iberia, Iag: “Non vediamo motivo per vendere Air Europa”

Dopo aver erogato 241 milioni di euro per Air Europa, Iag è intervenuta sul tema della cessione della compagnia. Luis Gallego, ceo della casa madre di Iberia, ha precisato: “Al momento non vediamo alcun motivo per venderlo perché riteniamo che avrà più valore in futuro”.

Come riporta preferente.com Secondo le loro stime, il valore attuale di Air Europa è superiore del 30% rispetto al momento dell’acquisizione del 20% da parte di Iag.

Gallego ha anche sottolineato gli aspetti positivi sia dell’acquisizione sia delle recente operazione, rimarcando anche: “È un investimento finanziario e ci fa bene”.