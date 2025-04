Iberia lancia una nuova politica per la distribuzione

Nuova politica di distribuzione nelle agenzie di viaggi per Iberia. La compagnia aerea attuerà, infatti, una serie di misure per accelerare la transizione al NDC.

La modifica più significativa è l'eliminazione delle tariffe base sui canali convenzionali: a partire da oggi saranno vendute esclusivamente tramite i canali NDC. Questa modifica, si legge su Preferente, verrà implementata in tutti i paesi europei, ad eccezione del Regno Unito, nonché negli Stati Uniti, in Brasile, Colombia, Uruguay, El Salvador e Guatemala.

Un'ulteriore novità è la differenziazione del prodotto turistico a corto e medio raggio tra i due canali. A partire da oggi, l'ambiente NDC offrirà agli agenti di viaggi “vantaggi esclusivi come sconti, un impegno per la qualità del cliente e una scadenza per l’emissione dei biglietti di 21 giorni, rispetto ai 49 giorni disponibili nel GDS tradizionale” spiega Iberia in una nota.

In entrambi i casi, come in precedenza, le tariffe dei tour operator saranno offerte nelle famiglie tariffarie Iberia Óptima e Comfort, con un maggior numero di opportunità disponibili in NDC.