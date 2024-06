Il fondo Elliott compra una quota di Southwest Airlines

Il fondo Elliott entra in Southwest Airlines. Elliott Investment Management ha scelto di investire nel vettore, rilevando una quota di partecipazione di quasi 2 miliardi di dollari.

Il fondo entra in gioco in un momento particolarmente difficile per la low cost statunitense, che - riporta Il Sole 24 ore - nell’ultimo periodo ha registrato conti in sofferenza e utili poco brillanti.

A ciò si aggiunge il ritardo delle consegne dei nuovi aeromobili Boeing, che ha portato al crollo del 15% del titolo della compagnia aerea sui listini.