Inquinamento acustico, Amsterdam Schiphol taglia i voli notturni

Il governo olandese corre ai ripari per limitare l’inquinamento acustico notturno. Il ministro delle Infrastrutture del Paese, Mark Harbers, ha deciso di limitare il traffico ad Amsterdam Schiphol, uno dei più grandi hub aerei d’Europa. L’aeroporto dovrà eliminare 5mila voli entro il 2025 e bloccare a terra gli aerei più rumorosi, come il B747-400, tra le 23 e le 7 del mattino.

Riducendo drasticamente il numero dei voli notturni Harbers ritiene che l’iniziativa diminuirà significativamente l’inquinamento acustico durante le ore in cui i rumori forti sono i più dannosi per la qualità della vita. A essere maggiormente danneggiate, spiega Simple Flying, le compagnie aeree che effettuano voli cargo, operando la maggior parte dei loro collegamenti di notte, dal momento che spesso, come fa notare Simple Flying, per i trasporti merci utilizzano widebody di vecchia generazione.