Ita Airways a caccia di volontari da ‘prestare’ a easyJet per i voli da Linate

Non solo gli slot. Anche aerei e personale. Il ‘pacchetto’ di rimedi proposti (e accettati) all’Unione europea per ottenere in cambio l’ok all’operazione Ita-Lh inizia a entrare nel vivo.

Ora infatti Ita Airways dovrà cedere i famosi slot di Linate a easyJet, passando così alcune rotte su Bruxelles, Francoforte e Vienna. Ma non solo: il vettore dovrà passare alla low cost anche gli aerei (in wet lease) e il personale. In pratica, gli italiani dovranno ‘prestare’ i dipendenti a easyJet. Il tutto per 7 mesi, ovvero fino al 25 ottobre 2025, con una scadenza che sarà prorogabile due volte.

In totale si parla di 102 persone, tra comandanti, primi ufficiali, capicabina e assistenti. E così è partita la caccia ai volontari, ai quali potrebbe essere offerto anche un incentivo economico. Se non si trovassero, riporta Repubblica, Ita potrebbe decidere di cedere in prestito alla low cost il personale con minore anzianità aziendale.