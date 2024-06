Ita Airways per gli amici a 4 zampe: le novità

Novità in casa Ita Airways per chi viaggia con il proprio animale domestico. Grazie all’autorizzazione ottenuta da Enac il vettore consente ai proprietari di animali di far viaggiare in cabina amici a 4 zampe di maggiori dimensioni rispetto al passato.

Su tutti i voli nazionali della compagnia, infatti, il peso massimo dell’animale in cabina viene incrementato del 25% passando da 8 a 10Kg, oltre ai 2 kg del trasportino.

Il servizio prevede la prenotazione dei sedili adiacenti al finestrino per le nuove dimensioni consentite, ossia peso massimo incluso trasportino 12 kg, con peso dell’animale 10 kg. Larghezza massima 30 cm, altezza massima 24 cm e profondità 40 cm.

Grazie al nuovo servizio anche gli animali avranno una carta d’imbarco dedicata, che verrà consegnata al banco check-in. Il personale di terra provvederà inoltre a compilare a mano la carta d’imbarco inserendo il nome dell’animale e la tratta operata.

In questa prima fase l’incremento della capacità del 25% interesserà solo i voli nazionali del network e non comprenderà i voli in connessione con altre compagnie aeree. Per i voli internazionali e intercontinentali rimarranno invariate sia il peso dell’animale sia le dimensioni del trasportino.