Sarà un passaggio di consegne a stretto giro di posta quello tra Volare e Miles & More. Il programma fedeltà creato da Ita Airways per i propri clienti uscirà infatti di scena il prossimo 30 marzo per lasciare il posto a quello del Gruppo Lufthansa come parte dell’integrazione del vettore italiano all’interno del colosso tedesco.

Per quanto concerne il programma Volare, “i punti accumulati potranno essere utilizzati fino al 30 marzo 2026 per prenotare voli da utilizzare entro i 12 mesi successivi con Ita Airways e con le compagnie partner, tramite modalità Cash&Points e Award Ticket – spiega una nota della società -. Sarà inoltre possibile utilizzare i propri punti per l’acquisto di prodotti e servizi dei partner commerciali fino al 30 aprile 2026. Dal 1° aprile i Soci del programma avranno inoltre la possibilità di convertire i propri punti in un voucher (“Gift Card Volare”), non nominativo e cedibile, che potrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2026 per acquistare sul sito del vettore biglietti di tutte le tipologie tariffarie per volare con Ita Airways e con le compagnie partner entro i successivi 12 mesi”.

Una nuova fase

Ora si apre una nuova fase per i clienti fidelizzati di Ita, che potranno accedere a un programma con oltre 39 milioni di soci in tutto il mondo, con 170 partnership internazionali, tra cui 35 partner aerei e 135 partner commerciali. “L’adesione a Miles & More in qualità di fully integrated partner da parte di ITA Airways rappresenta un risultato di grande rilievo nel nostro processo di integrazione con il Gruppo Lufthansa - sottolinea Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways -. I nostri clienti beneficeranno di uno dei programmi più completi e gratificanti d’Europa, garantendo maggiore flessibilità e valore per i loro viaggi. Questo è un chiaro esempio di come le sinergie all’interno del Gruppo Lufthansa si traducano in vantaggi concreti per i passeggeri”.