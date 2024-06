Ita-Lufthansa, continua il braccio di ferro con l’Ue

Ancora niente di fatto. La Commissione dell’Unione europea non ha ancora preso alcuna decisione su Ita-Lufthansa e i negoziati proseguono. Secondo fonti comunitarie vicine al dossier, come riporta Il Mattino, anche ieri sarebbero arrivate nuove integrazioni da parte di Francoforte, con ulteriori modifiche al piano voli per ottenere il via libera da parte di Bruxelles, che punta a decidere entro la prossima settimana. L’annuncio del verdetto è atteso tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, pochi giorni prima della scadenza fissata per il 4 luglio.

Le fonti intanto parlano di “alcuni progressi” raggiunti, ma sembra che nodi da sciogliere ci siano ancora. Intanto in una lettera congiunta i sindacati italiani e tedeschi dei due vettori hanno chiesto alla commissaria dell’Unione europea all’Antitrust Margrethe Vestager di “ascoltare le voci del dipendenti”.