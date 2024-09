Kuwait Airways apre una nuova sede a Roma in vista dei grandi eventi

Kuwait Airways punta a rafforzare la propria presenza in Italia e in Europa in vista dei grandi eventi in arrivo sulla Penisola, come il Giubileo e le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e lo fa attraverso l’apertura di una nuova sede nella Capitale, in via Terenzio 35.

“Kuwait Airways vede questi eventi come opportunità per rafforzare i legami con l’Italia e favorire un aumento del turismo tra le due nazioni – spiega la compagnia in una nota -. Con milioni di visitatori attesi, questa nuova sede permette alla compagnia di servire al meglio le esigenze dei passeggeri nazionali e internazionali”.

La nuova sede si pone l’obiettivo di essere punto di riferimento per le richieste dei passeggeri, i servizi di biglietteria e il supporto aggiuntivo.