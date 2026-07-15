Il nuovo deterioramento dei rapporti tra Stati Uniti e Iran riaccende l’allerta nei cieli del Golfo. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha invitato i vettori europei a evitare il sorvolo di Bahrein, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti e delle acque del Golfo dell’Oman.

Il nuovo Bollettino Informativo sulle Zone di Conflitto (CZIB) evidenzia come le ripetute violazioni del cessate il fuoco abbiano aumentato il livello di pericolo per l’aviazione civile.

A preoccupare l’Agenzia, riporta TravelMole, diversi fattori di rischio, quali la possibilità di attacchi missilistici e con droni, l’errata identificazione degli aeromobili civili, nonché l’attivazione dei sistemi di difesa aerea.

L’Easa raccomanda quindi alle compagnie aeree di non operare in Bahrein, Kuwait, Doha ed Emirati Arabi Uniti e in parte del Golfo dell’Oman.

L’Agenzia invita inoltre i vettori a monitorare costantemente l’evoluzione dello scenario.