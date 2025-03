Ci sono tanti Stati Uniti nell’estate degli aeroporti del Centro e Sud Italia, con collegamenti che continuano ad ampliarsi stagione dopo stagione, mossi dall’interesse che i clienti Usa manifestano per nuovi territori quasi inesplorati. Ma non solo.

Con un viaggio attraverso le nuove rotte in apertura dagli scali al Sud del Paese, TTG Today, online da oggi sulla digital edition , racconta le molte novità della stagione, che mostra una forte vivacità sia per il numero di collegamenti pronti a partire, sia per i diversi mercati a cui si guarda e a cui si propone la Penisola.

Tutti guardano a consolidare i mercati storici, ma molti cercano di volare in alto, provando ad aprire rotte intercontinentali che sembrano già riscontrare l’interesse del pubblico.

Fra gli esempi più eclatanti di questa tendenza al long range, l’apertura dal 3 giugno del nuovissimo collegamento Bari-New York operato da Neos, che guarda all’arrivo di nuovi flussi turistici non solo per la Puglia, ma anche per la vicina Matera. “Questo collegamento - ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia - apre una prospettiva straordinaria per il mercato nordamericano, che in questi anni ha apprezzato la ricca offerta della nostra regione”.

Grandi numeri per i voli e per le destinazioni arrivano dagli aeroporti di Roma e Napoli, ma anche Palermo e Cagliari, che non nascondo le loro ambizioni per aumentare il numero dei passeggeri. Ambizioni che non nascono neppure gli aeroporti calabresi, anche loro impegnati in una summer di crescita.