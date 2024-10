L’estate di Volotea: trasportati oltre 2,8 milioni di passeggeri in Italia

“Per Volotea si è chiusa un’altra estate di successo, caratterizzata da un trend positivo in termini di collegamenti, posti in vendita, passeggeri trasportati e voli, non solo a livello di network, ma anche in Italia”. Valeria Rebasti, international market director di Volotea, traccia un bilancio più che positivo di una stagione che ha confermato la centralità del Belpaese nelle strategie della low cost.

Da aprile a settembre, nella Penisola, il vettore ha trasportato oltre 2,8 milioni di passeggeri, segnando un incremento del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 5% rispetto al 2019.

A crescere anche l’offerta, con un totale di circa 18.000 voli (+7% rispetto al 2023) su 167 rotte (+16% rispetto allo scorso anno). I posti in vendita hanno superato i 3 milioni (+7% sul 2023 e +8% sul 2019), suddivisi fra voli domestici (45%) e collegamenti per le isole (67%). Sono state 21, inoltre, le rotte aperte per la stagione.

Il load factor si è attestato intorno al 93%.

“In Italia stiamo consolidando ulteriormente la nostra posizione - precisa Rebasti -, a conferma dell’ottimo lavoro fatto finora e dell’importanza strategica di questo mercato per i nostri obiettivi di crescita. Una performance di qualità resa possibile anche grazie alla sinergia con il territorio e gli aeroporti italiani. Infatti, l’apertura della nostra base estiva a Bari e l’avvio delle attività, tra i primi, presso lo scalo di Salerno sono solo alcuni dei momenti chiave della nostra estate italiana. Questi risultati positivi pongono solide basi per le sfide future che ci attendono e che siamo pronti a intraprendere”

Guardando oltre l’estate, dall’inizio dell’anno, Volotea ha trasportato più di 3,1 milioni di passeggeri in Italia su oltre 20.000 voli, con un aumento del 8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La compagnia aerea prevede, inoltre, di chiudere il 2024 superando circa i 4 milioni di passeggeri nel nostro Paese, il che rappresenterebbe una crescita del 10% rispetto al 2023.