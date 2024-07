Novità per la winter 2024/2025 di Ita Airways che annuncia il lancio del volo diretto Roma Fiumicino - Dubai, operato dal 27 ottobre, cui farà seguito il Roma Fiumicino - Bangkok, a partire dal 16 novembre 2024.

Focus particolare sulla rotta fra l’Italia e la Thailandia, che è il primo volo per Ita Airways tra i due Paesi. “Il nuovo collegamento Roma-Bangkok rappresenta un importante passo nella strategia di sviluppo di Ita Airways, aggiungendo una destinazione intercontinentale che apre le porte della Thailandia ai clienti - ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare -. Bangkok è una capitale mondiale del turismo e un importante hub per voli verso le isole tailandesi. È anche una meta fondamentale per il traffico business, un settore in crescita”.

Questo nuovo volo diretto conferma la centralità dello sviluppo del network intercontinentale nelle strategie della compagnia”. Il Roma - Bangkok avrà 5 frequenze settimanali e sarà operato con Airbus A330neo. “La Thailandia è un mercato target nel Sud-Est asiatico per Roma e il nuovo collegamento diretto di Ita Airways sarà ottimo sia per i viaggiatori business che per i turisti, stimolando la crescita del traffico e delle opportunità di collaborazione tra i due Paesi” ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Adr.